БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 394 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 96, вторую - 54, три и более - 201, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 43 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 913 927. Первую дозу вакцины получили 5 390 658, вторую - 4 872 000, три и более - 3 386 016, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 253 человека.