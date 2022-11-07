В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились 13 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 13 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 302 человека вылечились, 9957 – скончались, число активных больных составляет 280.

За последние сутки в стране проведены 598 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 73 33 740.

(Перевод: Фидан Мустафаева)