В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Пакистане совместно с MUSLIM Institute, одним из ведущих мозговых центров этой страны, провело в Пакистане флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в посольстве, в ходе флешмобов нашли отражение лозунги "Карабах – это Азербайджан", "День Победы Азербайджана", флаги Азербайджана, Пакистана и Турции, а также символ Карабаха – цветок харыбюльбюль.

Во флешмобах приняли участие более 800 пакистанцев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)