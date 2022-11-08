Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 8 ноября 2022 11:14 (UTC +04:00)
В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Пакистане совместно с MUSLIM Institute, одним из ведущих мозговых центров этой страны, провело в Пакистане флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в посольстве, в ходе флешмобов нашли отражение лозунги "Карабах – это Азербайджан", "День Победы Азербайджана", флаги Азербайджана, Пакистана и Турции, а также символ Карабаха – цветок харыбюльбюль.

Во флешмобах приняли участие более 800 пакистанцев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)
В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)
В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)
В Пакистане прошли флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости