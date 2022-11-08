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В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)

Общество Материалы 8 ноября 2022 12:43 (UTC +04:00)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)

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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Уроженцы села Агалы Зангиланского района впервые отмечают День Победы в родном краю.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, также в Зангилан организована поездка уроженцев этого края - бывших вынужденных переселенцев - представителей сферы науки.

Участники поездки ознакомились с современной инфраструктурой, построенной в селе Агалы Зангиланского района. Затем они посетят новый аэропорт, строящуюся городскую мечеть и другие объекты и территории в районе.

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В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
В Зангилане отмечают День Победы (ФОТО)
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