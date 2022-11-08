В Азербайджане выявлены еще 38 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 38 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 354 человека вылечились, 9 957 – скончались, число активных больных составляет 266.

За последние сутки в стране проведены 2 375 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 336 115.

(Перевод: Нубар Кулузаде)