БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 72 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10, вторую - 31, три и более - 24, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 7 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 914 000. Первую дозу вакцины получили 5 390 668, вторую - 4 872 032, три и более - 3 388 040, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 260 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)