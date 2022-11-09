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Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

Общество Материалы 9 ноября 2022 12:44 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, утром местами туман, моросящий дождь, ветер северо-восточный, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 13-16, в Баку ночью - 9-11, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, ночью и утром туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 13-17, в горах ночью – 0-5, днем - 3-7 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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