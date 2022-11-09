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На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)

Общество Материалы 9 ноября 2022 17:37 (UTC +04:00)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На расположенной в Дашкесанском районе интегрированной региональной перерабатывающей площадке "Човдар" Закрытого акционерного общества (ЗАО) «AzerGold» состоялась встреча, посвященная Дню Победы. На встрече присутствовали сотрудники «AzerGold», участвовавшие в боях за независимость и территориальную целостность нашей страны, а также члены семей шехидов, работающие в акционерном обществе.

Сначала прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.

Открывший мероприятие вступительной речью председатель Совета директоров ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов поздравил участников встречи с Днем Победы - очередной годовщиной исторической победы, завоеванной под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выразил им глубокую признательность за проявленную самоотверженность.

Председатель правления подчеркнул историческое и политическое значение Победы, достигнутой нашей славной армией и отметил, что блестящая победа является великим событием, которым гордится каждый азербайджанец. З.Ибрагимов почтил память сотрудников ЗАО Рауфа Аскерова и Мухтара Гасымлы, героически павших в Отечественной войне, и довел до внимания, что наши отважные шехиды и гази сыграли неоценимую роль в достижении этой Победы.

На встрече было подчеркнуто, что всестороннее внимание и забота, оказываемые нашим государством о семьях шехидов и участниках войны, являются одним из основных направлений социальной политики азербайджанского государства, и констатировано, что ЗАО предпринимаются последовательные меры с целью поддержки текущей деятельности в этой области.

Выступившие затем сотрудники ЗАО, участвовавшие в Первой Карабахской войне – Таир Керимов, Эльхан Гулиев и Салех Гусейнов, отметили, что Отечественная война, длившаяся 44 дня и завершившаяся освобождением наших земель, стала переломным моментом в жизни каждого гражданина нашей страны. Сотрудники компании "AzerGold" Асиф Гейдаров и Эльман Бунятов, участвовавшие во Второй Карабахской войне, поделились своими воспоминаниями о боевых действиях и отметили, что Победа стала ярким проявлением решимости Президента, его высоких лидерских качеств и непоколебимого народа, а также сформировавшегося единства народа, власти и армии.

После выступлений участникам встречи были вручены благодарственные грамоты по случаю Дня Победы, а также состоялось ознакомление с выставкой картин, организованной на тему «Мой отец – герой». Выставка работ детей сотрудников «AzerGold», принимавших участие в войне, была встречена с большим интересом, юным художникам были вручены памятные подарки от ЗАО.

На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)
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