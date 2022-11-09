На региональной перерабатывающей площадке "Човдар" отметили День Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На расположенной в Дашкесанском районе интегрированной региональной перерабатывающей площадке "Човдар" Закрытого акционерного общества (ЗАО) «AzerGold» состоялась встреча, посвященная Дню Победы. На встрече присутствовали сотрудники «AzerGold», участвовавшие в боях за независимость и территориальную целостность нашей страны, а также члены семей шехидов, работающие в акционерном обществе.

Сначала прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.

Открывший мероприятие вступительной речью председатель Совета директоров ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов поздравил участников встречи с Днем Победы - очередной годовщиной исторической победы, завоеванной под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выразил им глубокую признательность за проявленную самоотверженность.

Председатель правления подчеркнул историческое и политическое значение Победы, достигнутой нашей славной армией и отметил, что блестящая победа является великим событием, которым гордится каждый азербайджанец. З.Ибрагимов почтил память сотрудников ЗАО Рауфа Аскерова и Мухтара Гасымлы, героически павших в Отечественной войне, и довел до внимания, что наши отважные шехиды и гази сыграли неоценимую роль в достижении этой Победы.

На встрече было подчеркнуто, что всестороннее внимание и забота, оказываемые нашим государством о семьях шехидов и участниках войны, являются одним из основных направлений социальной политики азербайджанского государства, и констатировано, что ЗАО предпринимаются последовательные меры с целью поддержки текущей деятельности в этой области.

Выступившие затем сотрудники ЗАО, участвовавшие в Первой Карабахской войне – Таир Керимов, Эльхан Гулиев и Салех Гусейнов, отметили, что Отечественная война, длившаяся 44 дня и завершившаяся освобождением наших земель, стала переломным моментом в жизни каждого гражданина нашей страны. Сотрудники компании "AzerGold" Асиф Гейдаров и Эльман Бунятов, участвовавшие во Второй Карабахской войне, поделились своими воспоминаниями о боевых действиях и отметили, что Победа стала ярким проявлением решимости Президента, его высоких лидерских качеств и непоколебимого народа, а также сформировавшегося единства народа, власти и армии.

После выступлений участникам встречи были вручены благодарственные грамоты по случаю Дня Победы, а также состоялось ознакомление с выставкой картин, организованной на тему «Мой отец – герой». Выставка работ детей сотрудников «AzerGold», принимавших участие в войне, была встречена с большим интересом, юным художникам были вручены памятные подарки от ЗАО.