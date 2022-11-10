В вузах Азербайджана планируется увеличение числа мест по госзаказу

БАКУ /Trend/ - Основными направлениями повышения расходов на образование являются увеличение числа получателей высшего образования, а также повышение стипендий в следующем году и предоставление большего числа студенческих кредитов с целью обеспечения доступности высшего образования и расширения охвата высшего образования, удовлетворение растущего спроса на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным организациям, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры в ходе обсуждений государственного бюджета Азербайджана на 2023 год.

Министр отметил, что в государственном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на образование в размере 4,4 миллиарда манатов, что на 536,5 миллиона манатов, или 13,8 процента больше, чем в 2022 году, и на 1,3 миллиарда манатов, или 42,4 процента больше, чем в 2021 году.

Он отметил, что на студенческие кредиты на следующий год из государственного бюджета планируется выделить 8 миллионов манатов.

Шарифов добавил, что на финансирование высшего образования по госзаказу и другие мероприятия в сфере образования запланированы 414 миллионов манатов, что на 17,1 миллиона манатов, или на 4,3 процента больше, чем в 2022 году.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" поступил в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, являясь самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)