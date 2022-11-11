Уголовное дело 8 обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уголовное дело 8 обвиняемых по "Тертерскому делу" - Натига Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде, Орхана Бабаева и Эмиля Алиева возвращено в прокуратуру.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал адвокат Расул Джафаров.

По его словам, на процессе под председательством судьи Гянджинского военного суда Вугара Мамедова было вынесено решение о прекращении производства по делу.

По решению суда уголовное дело было возвращено в прокуратуру, которая осуществляла процессуальный контроль за предварительным следствием.

Отметим, что Пленум Верховного суда ранее отменил кассационное решение по "Тертерскому делу" в отношении 18 человек и направил его на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Напомним, что c 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предполагаемых подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, физического и психологического насилия, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)