Стартовал Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в пятницу Trend.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее начались соревнования. Отметим, что 11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят как представители художественной, так и аэробной гимнастики.

В ходе соревнований по художественной гимнастике спортсменки в возрастной категории "малыши" (2012-2014 года рождения) продемонстрируют программы без предмета, с мячом и обручем, "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.) - упражнения с обручем, мячом и булавами, в возрастной категории "юниорки" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р.) будут представлены композиции с обручем, мячом, булавами и лентой.

В соревнованиях по аэробной гимнастике "пре-юниорки" (2008-2010 г.р.) будут соревноваться в индивидуальной женской программе в составе троек и групп, а "юниорки" (2005-2007 г.р.) выступят только в индивидуальной женской программе.

(Фото: Заур Мустафаев)