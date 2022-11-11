На чемпионате Баку по художественной гимнастике царит теплая атмосфера – юная участница соревнований

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Баку по художественной гимнастике царит теплая атмосфера.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, юная гимнастка Наргиз Алиева, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

"Это не первые мои соревнования, я уже занимала призовые места на других турнирах. Дома у меня много медалей, и каждая из них для меня ценна. Мне очень нравится участвовать в соревнованиях, хотя я и немного волнуюсь", - сказала 8-летняя спортсменка.

Юная гимнастка рассказала, что на чемпионате ее пришли поддержать мама и подруги.

"Когда выступаю, стараюсь не смотреть на трибуны, хотя зрители активно нас поддерживают. Больше концентрируюсь на своей программе, элементах упражнения", - добавила она.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят представители как художественной, так и аэробной гимнастики.