В Азербайджане выявлены еще 44 случая заражения коронавирусом, вылечились 50 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 44 случая заражения коронавирусом, 50 человек вылечились, двое - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 514 человек вылечились, 9 959 – скончались, число активных больных составляет 173.

За последние сутки в стране проведены 2 005 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 341 262.

(Перевод: Нубар Кулузаде)