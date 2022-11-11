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Ввоз новых электромобилей в Азербайджан освобождается от таможенной пошлины (Дополнено)

Общество Материалы 11 ноября 2022 17:09 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:23)

БАКУ /Trend/ - Легковые электромобили, срок выпуска которых составляет до 3 лет, освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

В пояснительной записке к указанному постановлению отмечается, что в соответствии с изменениями в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин» легковые электромобили, со дня заводского выпуска которых прошло до 3 лет, а также зарядные устройства второго и третьего уровней для электромобилей освобождаются от ввозной таможенной пошлины.

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