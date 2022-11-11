Подготовка к чемпионату Баку по художественной гимнастике прошла хорошо – участница соревнований

БАКУ /Trend/ - Подготовка к чемпионату Баку по художественной гимнастике прошла хорошо, и, думаю, упорные тренировки принесут свои плоды.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, юная гимнастка Сара Атакишиева, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

"Это мои пятые по счету соревнования, также участвовала в турнирах за рубежом – в Турции, Молдове, Сербии, где занимала призовые места. Соревнование – это всегда волнительно и интересно. Мне нравится атмосфера, которая царит на турнирах, здесь я всегда получаю полезный опыт", - сказала девятилетняя спортсменка.

Юная гимнастка добавила, что из всех гимнастических предметов больше всего ей нравится выступать с булавами.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят представители как художественной, так и аэробной гимнастики.