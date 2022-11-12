Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, днем и ночью местами туман, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, утром и ночью местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 13-18, в горах ночью – около 1-6 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)