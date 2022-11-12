Стартовал заключительный день соревнований Объединенного 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике и 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал заключительный день соревнований Объединенного 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике и 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике, посвященных 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в субботу Trend.

Сегодня представительницы художественной гимнастики в возрастной категории "малыши" (2012-2014 года рождения) продемонстрируют программы с мячом, "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.) – композиции с мячом и булавами, "юниорки (2007-2009 г.р.) и спортсменки в возрастной категории "взрослые" (2006 г.р. и старше) – упражнения с булавами и лентой.

В соревнованиях по аэробной гимнастике "пре-юниорки" (2008-2010 годов рождения) будут соревноваться в индивидуальной женской программе, а также в составе троек и групп, а "юниорки" (2005-2007 г.р.) выступят только в индивидуальной женской программе.

По итогам определятся победители и призеры соревнований.

Напомним, что в ходе первого дня соревнований по художественной гимнастике, который состоялся 11 ноября, спортсменки в возрастной категории "малыши" продемонстрировали программы без предмета и с обручем, "пре-юниорки" - упражнения с обручем, в возрастных категориях "юниорки" и "взрослые" были представлены композиции с обручем и мячом.

Фото: Заур Мустафаев.