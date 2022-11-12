В ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация” состоялось отчетное собрание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация", созданное в соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 ноября 2017 года, отмечает пятилетие деятельности.

В связи с этим в ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" состоялось отчетное собрание. Открывая мероприятие, проходящее с участием центрального аппарата корпорации, а также руководящего состава и коллектива дочерних предприятий, генеральный директор Общества Кямран Набизаде поздравил коллектив с пятилетием деятельности, пожелал успехов, отметив, что ОАО "АПК" будет и впредь прилагать все усилия, чтобы достойно выполнять поставленные задачи и оправдывать оказанное доверие.

Одной из мер, направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом, обеспечение сбалансированного, конкурентоспособного и устойчивого развития экономики страны, развитие ненефтяного сектора, является создание ОАО "АПК".

В своем выступлении генеральный директор ОАО отметил, что государственное строительство, возрождение экономики, общественно-политической и социальной жизни современного Азербайджана тесно связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, и реализация стратегии развития, заложенной общенациональным лидером, формирование экономико-социального развития, адаптированного к требованиям современности, достойно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым. "В течение 2018-2020 годов были последовательно достигнуты положительные результаты по показателю прибыли до налогообложения (EBITDA), а в 2021 году консолидированная чистая прибыль Общества составила 44,1 миллиона манатов, что является самым высоким результатом за весь период деятельности корпорации. Наши крупнейшие предприятия ООО "Азералюминий", ООО "Азерпамбыг ASK" и ООО "Azəripək" входят в топ-10 крупнейших государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе в течение последних трех лет", - сказал Набизаде.

Генеральный директор корпорации отметил, что для установления расширенного контроля за деятельностью дочерних предприятий, определения стратегических целей и годовых планов деятельности, утверждения внутренних правил, процедур и политик, а также контроля за управлением были созданы наблюдательные советы. В период с 2018 по 2022 годы численность производственного персонала в ОАО "АПК" вместе с дочерними предприятиями увеличилась более чем в 2 раза - с 1584 до 3363, а административный персонал - более чем в 3 раза - с 176 до 574. Определены направления развития собственного кадрового потенциала Общества и дочерних предприятий с учетом приоритетов и важных задач. В связи с этим сотрудники корпорации приняли участие в ACCA, CFI, CFA, PMI и других международно признанных сертификационных программах и успешно их завершили.

Одним из дочерних предприятий, созданных при Обществе, является ООО "Азералюминий", являющееся одним из ведущих предприятий цветной металлургии нашей страны и имеющее стратегическое значение. Сообщая о проделанной за пять лет работе, первый заместитель директора ООО "Азералюминий" Огтай Рафиев сказал, что предприятием за 2018-2021 годы произведено в общей сложности более 113 000 тонн алюминиевой продукции, а за 9 месяцев 2022 года - более 16 тысяч тонн алюминиевых слитков, более 11 тысяч тонн алюминиевых листов, более 10 тысяч тонн алюминиевых холоднокатаных листов (в общей сложности более 37 тысяч тонн продукции). Общая чистая прибыль предприятия за 2018-2021 годы составила 32 809 038 манатов.

Говоря о дальнейшей работе и стратегии предприятия по повышению конкурентоспособности и расширению экспортных возможностей в алюминиевой отрасли, генеральный директор корпорации Кямран Набизаде особо подчеркнул подписанное соглашение с немецкой компанией "Achenbach Buschhütten" и создание совместного предприятия с ООО "Interal", отметив, что благодаря новому сотрудничеству производство алюминиевой продукции с добавленной стоимостью с применением передовых технологий и продажа продукции на зарубежные рынки станет возможной с более высокой маржой.

Было отмечено, что одними из важных шагов, предпринятых для развития промышленности цветных металлов страны, являются работы по контракту, подписанному с британской компанией "Micon International Co Limited" по исследованию минеральных ресурсов, оценке их количества, получению алунита с использованием современных технологий обогащения и выполнению последующих процессов на Зейликском алунитовом руднике, расположенном в Дашкесанском районе.

Кроме того, было отмечено, что в Гяндже ведутся работы по таким масштабным проектам, как модернизация глиноземного завода, строительство завода по производству анодных блоков. Ведутся переговоры с международными компаниями по привлечению инвестиций для реализации указанных проектов и организации производства с использованием самых современных технологий.

ООО " Азерпамбыг ASK", являющееся дочерним предприятием ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", играет важную роль в поставках хлопка, переработке и экспорте хлопчатобумажной продукции в стране. Заместитель директора ООО "Азерпамбыг ASK" Агагусейн Гадиров сообщил, что за период 2018-2021 годов предприятием было поставлено более 304 тысяч тонн хлопка-сырца, переработано более 118 тысяч тонн хлопка, очищенного от семян, и более 148 тысяч тонн семян хлопка. В текущем году посевы хлопка были проведены на площади 25,2 тысячи га, а поставки хлопка-сырца на данный момент превысили 51 тысячу тонн. Чистая прибыль предприятия в 2018-2021 годах составила 28 261 256 манатов.

Выступая на собрании, Кямран Набизаде отметил реализацию ООО "Азерпамбыг ASK" ряда проектов по развитию хлопководства, одной из традиционных отраслей сельского хозяйства. Среди этих проектов отмечены реконструкция и ввод в эксплуатацию завода по производству и переработке хлопка, расположенного в Агджабединском районе, доведение мощности завода по переработке хлопка-сырца с 28 до 200 тонн в день и значительное улучшение качества продукции. Кроме того, было подчеркнуто, что в 2021 году на заводе по переработке хлопка, расположенном в Саатлинском районе, была проведена реконструкция и реставрация, установлено оборудование турецкого производства и увеличена ежедневная мощность переработки с 60 до 160 тонн. Отметив, что текстильная промышленность, ставшая одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора, имеет очень важную долю в мировой экономике, генеральный директор также рассказал о перспективах строительства ООО "Азерпамбыг ASK" завода по производству хлопчатобумажной пряжи с годовой производственной мощностью 5 000 тонн для получения хлопчатобумажной пряжи из хлопка, очищенного от семян, в результате развития цепочки создания стоимости в текстильной отрасли и организации последующих процессов.

"Кроме того, проводятся исследования и переговоры с техническими компаниями по модернизации нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Ширван. Если будет проведена модернизация, то удастся увеличить мощность переработки с 50 тонн в сутки (1500 тонн в месяц) до 100 тонн сырья (3000 тонн в месяц) и 12 тонн масла", - сказал Кямран Набизаде.

В период 2018-2021 годов одним из дочерних предприятий ООО "Азерипек" было поставлено более 2 000 тонн коконов шелкопряда и произведено в общей сложности 113 тонн шелка-сырца. В текущем году из 341 тонны коконов было произведено более 23 тонн шелка-сырца и продукции на общую сумму 3, 512, 388 тысячи манатов. Кроме того, чистая прибыль предприятия за 6 месяцев текущего года составила 98 586 манатов. В настоящее время на предприятии работают 60 административных сотрудников, 292 работника по производственным процессам.

Говоря о совместном предприятии, созданном на основе договора, подписанного между АПК и ООО "Rafa Group", руководитель корпорации отметил завод по производству подгузников, который некоторое время не действовал. В настоящее время предприятие по производству подгузников и салфеток работает для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, снижения зависимости от импорта по этим товарам и способствует созданию экспортных возможностей. В 2021 году предприятием произведено продукции на сумму 1, 229, 405 тысячи манатов. За текущий год реализовано продукции на внутреннем и внешнем рынках на общую сумму 2 390 818 манатов. 62 процента этих продаж приходится на экспорт в Узбекистан и Россию, а оставшиеся 38 процентов - на внутренний рынок.

Глава Общества отметил, что в соответствии с распоряжением "О приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", подписанным Президентом Азербайджана 29 октября 2021 года, осуществляется процесс приватизации предприятий. В рамках общего процесса были приватизированы ООО "АПК Азертютюн", ООО "АПК Шеки Шараб", на базе ООО "АПК Обувная фабрика" создано новое юридическое лицо - ОАО "Бакинская Обувная фабрика".

В конце мероприятия генеральный директор Общества Кямран Набизаде наградил почетными дипломами членов центрального аппарата ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", а также сотрудников дочерних предприятий.