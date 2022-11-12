Чемпионат Баку по аэробной гимнастике организован на высоком уровне, рада быть его участницей – золотая медалистка

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Баку по аэробной гимнастике организован на высоком уровне, я рада быть его участницей.

Об этом в субботу сказала Trend юная спортсменка Марьям Топчубашева, занявшая на чемпионате первое место в индивидуальной женской программе в возрастной категории "пре-юниорки".

"Аэробной гимнастикой занимаюсь семь лет, на занятия меня привели родители. Моя мама спортсменка, и именно по ее рекомендации я выбрала эту гимнастическую дисциплину", - отметила представительница клуба "Оджаг Спорт".

Гимнастка подчеркнула, что знакома со всеми соперницами на соревновании.

"Мы все хорошо знакомы, поддерживаем друг друга, но, как и на любом соревновании, присутствует дух соперничества, каждый спортсмен старается показать свои способности в полной мере и завоевать награду", - добавила она.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).