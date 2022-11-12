БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 665 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 196, вторую - 136, три и более - 276, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 57 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 915 384. Первую дозу вакцины получили 5 391 060, вторую - 4 872 347, три и более - 3 388 601, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 376 человек.