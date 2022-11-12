Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 12 ноября 2022 19:14 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 665 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 196, вторую - 136, три и более - 276, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 57 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 915 384. Первую дозу вакцины получили 5 391 060, вторую - 4 872 347, три и более - 3 388 601, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 376 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости