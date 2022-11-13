Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, утром в некоторых местах туман и изморось, после полудня местами дождь. К вечеру умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В горных территориях есть вероятность выпадения снега. В ночные часы туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 13-18, в горах ночью – около 1-6 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.