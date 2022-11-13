За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы 33 случая заражения COVID-19

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы 33 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), 42 человека выздоровели после лечения.

Как сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете Министров, 2 человека, у которых был положительный анализ на СOVID-19, скончались.

До настоящего времени в стране выявлены в целом 823 тысячи 721 случай заражения коронавирусной инфекцией, 813 тысяч 570 из них выздоровели после лечения, 9 тысяч 963 скончались. Число активных больных составляет 188 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было сделано 1390, до сегодняшнего дня в целом 7 миллионов 344 тысячи 397 тестов.