БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 424 человека, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 103, вторую - 96, три и более - 190, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 35 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 915 808. Первую дозу вакцины получили 5 391 163, вторую - 4 872 443, три и более - 3 388 791, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 411 человек.