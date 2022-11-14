В случае откладывания лечения у людей с сахарным диабетом 2-го типа может повыситься степень ожирения - эндокринолог Сабина Машадиева-Байрамова

БАКУ/Trend/ - В случае откладывания лечения у людей с сахарным диабетом 2-го типа может повыситься степень ожирения. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказала специалист-эксперт ведомства, эндокринолог Сабина Машадиева-Байрамова.

- Сабина ханым, что приводит к сахарному диабету у детей?

- В детском и юношеском возрасте чаще выявляется сахарный диабет (СД) 1-го типа. Этот тип диабета является полигенным многофакторным заболеванием, в основе которого лежит иммуноопосредованная или идиопатическая деструкция β-клеток поджелудочной железы, приводящая к абсолютному дефициту инсулина. У детей также встречается СД 2-го типа, однако в этом возрастном периоде частота его выявления меньше, чем СД 1-го типа. Сахарный диабет 2-го типа представляет собой нарушение углеводного обмена, в основном вызванное резистентностью к инсулину и относительным дефицитом инсулина.

Большую роль в развитии двух основных типов заболевания играет генетический фактор (наследственная предрасположенность). Патологические гены, вызывающие СД 1-го типа, расположены на коротком плече 6-й хромосомы. Гены, предрасполагающие к диабету 2-го типа, локализуются на коротком плече 11-й хромосомы. Естественно, есть несколько факторов, способствующих возникновению болезни. Так, вирусные инфекции являются одними из наиболее значимых этиологических агентов развития СД 1-го типа. К факторам, провоцирующим развитие СД 2-го типа, относятся избыточный вес, ожирение, стресс и др.

- Каковы симптомы сахарного диабета у детей?

- Симптомы сахарного диабета 1-го и 2-го типа могут быть одинаковыми - сухость во рту, постоянная жажда, частое мочеиспускание, общая слабость и повышенная утомляемость. СД 1-го типа также может вызывать потерю веса, чувство голода, раздражительность и бессонницу. Важным условием развития сахарного диабета 2-го типа являются набор веса, ожирение и постоянное чувство голода. При поздней диагностике сахарного диабета 1-го типа (несвоевременное обращение к врачу) у больных может развиться кетоацидотическая кома - самая тяжелая степень диабетического кетоацидоза, проявляющаяся полной потерей сознания. При кетоацидотическом состоянии все перечисленные жалобы усиливаются. Кроме того, появляются тошнота, рвота, острые боли в животе, изо рта ощущается запах ацетона, в тяжелых случаях – возможна потеря сознания. В случае откладывания лечения у людей с сахарным диабетом 2-го типа может повыситься степень ожирения.

- Что можно есть детям с сахарным диабетом?

- Детям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется исключить или снизить до минимума употребление рафинированных углеводов. При этом соотношение медленно усваиваемых углеводов, жиров и белков должно быть правильно скорректировано в течение дня. Помимо этого, фрукты лучше разделить на небольшие порции и принимать их преимущественно после еды.

- Можно ли ребенку с диабетом заниматься спортом?

- Дети, страдающие диабетом, могут заниматься практически всеми видами спорта. Конечно, многое зависит от общего физического состояния ребенка. Дети с впервые выявленным сахарным диабетом и без каких-либо осложнений заболевания могут заниматься спортом по общему правилу. Детей с диабетом 1-го типа, получающих инсулинотерапию, необходимо научить корректировать дозу инсулина или подкрепиться перед тренировкой. При физических нагрузках уровень глюкозы в крови быстро падает, что может вызвать у них гипогликемию. Это состояние также может возникать у пациентов с диабетом 2-го типа. Вот почему перед тренировкой необходимо подкрепиться небольшим перекусом. Кроме того, рекомендуется брать с собой небольшую порцию еды, возможно могут понадобиться дополнительные перекусы после занятий спортом.

При 2-й и 3-й стадиях осложнений сахарного диабета 1-го и 2-го типа (диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, диабетическая нейропатия, диабетическая стопа и др.) разрешается заниматься спортом лишь в специальных группах. Могут быть этапы заболевания, когда заниматься спортом запрещено. Несмотря на все это, заниматься спортом разрешается в определенные периоды и в зависимости от индивидуального состояния больных. Среди больных сахарным диабетом 1-го типа есть Олимпийские чемпионы.