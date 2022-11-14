В Центральном Таможенном Госпитале поведена научная конференция на тему «Комплексный подход к диагностике и лечению инфекций мочевыводящих путей» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центральном Таможенном Госпитале поведена научная конференция на тему «Комплексный подход к диагностике и лечению инфекций мочевыводящих путей».

11 ноября 2022 года состоялась научная конференция на тему «Комплексный подход к диагностике и лечению инфекций мочевыводящих путей» при совместной организации Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центрального Таможенного Госпиталя, компаний «Nəsil Qrup MMC» и «Ascent MMC».

Открывший конференцию начальник Центрального Таможенного Госпиталя Эльман Мамедов поприветствовал участников и отметил, что Центральный Таможенный Госпиталь занял достойное место в здравоохранении Азербайджана не только с точки зрения организации лечебно-диагностической работы, но и в плане осуществления научно-практического обмена.

Отметив, что возможности Центрального Таможенного Госпиталя по функциональной и лабораторной диагностике полностью соответствуют последним мировым стандартам в этой области, Э.Мамедов подчеркнул, что медицинская лаборатория Госпиталя удостоена сертификата ISO 15189:2012 и успешно проходит эту сертификацию каждый год, что гарантирует высокое качество медицинских услуг, точность результатов анализов, контроль документов, минимизацию рисков и, прежде всего, высокий уровень удовлетворенности пациентов.

Э.Мамедов, поделившийся своими взглядами на важность изучения теоретических и практических основ отечественного и зарубежного опыта в области лечения и диагностики болезней мочевыводящих путей, в конце своего выступления пожелал успехов работе конференции.

В официальной части открытия конференции также выступила заведующая лабораторным отделением Центрального Таможенного Госпиталя Севиндж Гульмалиева, которая рассказала о важности комплексного подхода к лечению и диагностике инфекций мочевыводящих путей и пригласила участников конференции быть активными в сессиях вопросов и ответов и дискуссиях.

В соответствии с программой, научная часть конференции с участием лаборантов, вирусологов, микробиологов, урологов, инфекционистов, детских хирургов, гистоморфологов, врачей-резидентов, работающих в ведущих государственных и частных медицинских учреждениях, включала в себя доклады о последних инновациях в медицине, связанных с диагностикой и лечением инфекций мочевыводящих путей, также были организованы сессии вопросов и ответов.

Конференция, проведенная в гибридном формате, была аккредитована на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получила 6 баллов НМО.