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Россия внесла в черный список Джима Керри

Общество Материалы 14 ноября 2022 20:19 (UTC +04:00)
Россия внесла в черный список Джима Керри

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БАКУ /Trend/ - Актер Джим Керри попал в стоп-лист граждан Канады, для которых Россия на принципах взаимности закрывает въезд.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на TACC, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте дипломатического ведомства.

Всего в список вошли 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и активисты, вовлеченные в формирование "агрессивного антироссийского курса".

МИД РФ также опубликовал поименный список граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.

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