БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана карта занятости.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit председатель правления Госагентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, сообщает Trend.

По его словам, эта карта содержит региональную, демографическую и другую информацию.

«Это поможет в будущем отслеживать такие факторы, как рост численности населения, число рабочих мест, занятость среди мужчин и женщин, количество школьников и студентов, что, в свою очередь, окажет содействие в выявлении необходимости создания школ, вузов, новых рабочих мест в том или ином районе страны», - сказал Аббасбейли.