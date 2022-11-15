Еще 50 семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны Азербайджана предоставлены новые квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще 50 семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры, сообщили Trend во вторник в министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, квартиры расположены в жилом комплексе Говсан Государственного агентства жилищного строительства.

На мероприятии по предоставлению документов на жилье в центре DOST № 4 заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вусал Насирли отметил масштабную программу социальной поддержки семей шехидов и участников войны, реализованную в поствоенный период по поручению главы государства.

Было подчеркнуто, что в рамках программы министерством уже оказано 249 тысяч услуг социальной поддержки 119 тысячам членов семей шехидов и участников войны. Отмечено, что одним из важных направлений социальной поддержки является расширение в 5 раз программы обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны. Так, после 44-дневной Отечественной войны было предоставлено до 4 050, а всего за прошедший период - более 13 тысяч квартир и частных домов. В 2022 году планируется предоставить 1 500 квартир и частных домов, 1050 из которых уже предоставлены.

Также продолжаются мероприятия по обеспечению автомобилями инвалидов войны. В поствоенный период было предоставлено более 300, а в целом за прошедший период - более 7500 автомобилей.

Семьи шехидов и инвалиды войны, обеспеченные новым жильем, выразили благодарность главе государства за постоянную заботу, предоставленные квартиры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)