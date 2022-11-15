Полковник СГБ Азербайджана в отставке призвал граждан к бдительности в общественных местах

БАКУ /Trend/ - В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов граждане должны информировать об этом правоохранительные органы.

Об этом сказал во вторник Trend ветеран органов безопасности Азербайджана и первой Карабахской войны, почетный сотрудник СГБ, полковник в отставке Азер Гараев.

По его словам, граждане всегда должны быть бдительными.

«Сегодня в борьбе с терроризмом, наряду с правоохранительными органами, должны проявлять бдительность и граждане. К примеру, что касается недавнего теракта в Турции, следует отметить, что террорист оставил сумку в месте большого скопления людей, после чего произошел взрыв. Если бы кто-то вовремя заметил эту подозрительную сумку и немедленно сообщил в правоохранительные органы, то события развивались бы по-иному. В любом случае граждане как Турции, так и Азербайджана должны быть бдительны. Порой можно наблюдать картину, как молодые люди прикасаются, могут пнуть неизвестный предмет, к примеру, на дороге. Делать этого ни в коем случае не следует. В 90-е годы в Азербайджане произошло много терактов. То есть если кто-то видит какой-либо неизвестный предмет, он должен понимать, что там может быть и взрывчатка. Особую бдительность граждане должны проявлять в местах массового скопления людей и сообщать в правоохранительные органы, если увидели какие-либо подозрительные предметы», - сказал Гараев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)