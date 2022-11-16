«В наш центр стекаются пациенты со всего мира!» - Джахид Шахбазов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Известный врач, офтальмолог, доктор Джахид Шахбазов впервые в Азербайджане провел операцию по поводу макулярной дистрофии.

Говоря об этом с OLAY, врач сказал, что до сих пор людям говорили, что эта болезнь не излечима.

«Хотя полного излечения от этого заболевания не существует, существует одобренное FDA хирургическое лечение. Сказать, что лечения нет, это своего рода непрофессионализм и равнодушие. Правильнее сказать «от этого есть лечение, но у нас нет информации» и «от этого есть лечение, но оно за границей».

Сегодня, впервые в мире, мы с гордостью предлагаем первые в мире одобренные и надежные FDA 3 типа хирургических процедур. Одна из них — операция «Eyemax-Mono» для пациентов с лучшим зрением, но с макулярной дистрофией, а другая — «SML Shariott» для пациентов с более низким процентом зрения.

Все пациенты, которым мы делаем эту операцию, являются врачами или родственниками врачей, так же есть серьезный спрос со стороны зарубежных стран. Хотя некоторые заболевания невозможно полностью вылечить, существуют хирургические методы, улучшающие жизнь и качество жизни людей.

Это не последняя из наших инноваций мирового уровня. У нас еще есть около 10 видов операций, проводимых в самых передовых клиниках мира, и мы будем внедрять их поэтапно.

Не будем забывать, что современная медицина зависит от времени, лазеров, то есть от инженерного ума. Современный врач не должен этого отрицать. Если мы будем стоять на месте, то через 3-4 года не сможем повернуть время вспять и будем далеко позади. В нашем центре доступны все современные методы лечения, доступные сегодня в мире. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями на уровне их руководства. Новые технологии настолько редко применяются в мире, что обращаются к нашему опыту и спрашивают нашего мнения.

Д. Шахбазов также рассказал о своих новых планах:

«У меня большие цели, я уверен, что в моей профессии будут большие перемены! Отличный центр зрения, а также врач мирового класса! К нам стекаются люди со всего мира!

Мы будем служить нашему народу в обмен на это и безвозмездно!

Некоторые из операций, которые я в настоящее время выполняю, являются новейшими технологиями в мире, и, к сожалению, некоторые из них недоступны (финансово), несмотря на это у меня будет возможность сделать их бесплатными! Аминь! Нас ждут великие дела!»