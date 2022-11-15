БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 438 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 104, вторую - 106, три и более - 195, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 33 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 916 246. Первую дозу вакцины получили 5 391 267, вторую - 4 872 549, три и более - 3 388 986, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 444 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)