Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает в среду Trend, ходатайство следственного органа по этому поводу было рассмотрено в Бакинском Военном суде.

Ходатайство было удовлетворено и оглашено решение суда.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде ареста в отношении обвиняемых - Рашида Нифталиева, Руслана Микаилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Интигама Мамедова продлена на три месяца.

Напомним, что c 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предполагаемых подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, физического и психологического насилия, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)