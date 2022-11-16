Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром.

Об этом сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 13-16, в Баку ночью - 9-11, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, утром и ночью туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 15-19 градусов тепла, в горах ночью – около 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)