МЧС Азербайджана сможет предоставлять справку о статусе семьи шехида

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в правила увековечения памяти шехида и применения льгот в отношении семей шехидов.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров Азербайджана, данное решение было принято в целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июля 2022 года № 1773 о внесении изменений в "Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики".

В соответствии с этим постановлением, согласно изменениям, внесенным в "Правила увековечения памяти шехида и применения льгот в отношении семей шехидов", наряду с документом, выдаваемым другими учреждениями, статус семьи шехида будет подтверждаться и справкой, выдаваемой министерством по чрезвычайным ситуациям (управление кадров) Азербайджанской Республики, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня присвоения статуса семьи шехида соответствующая информация будет внесена в подсистему "Зафар" централизованной электронной информационной системы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)