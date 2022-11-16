В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Ширвана и Кюрдамира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Ширвана и Кюрдамира, сообщает в среду Trend.

В учебно-тренировочных сборах, стартовавших 14 ноября, участвуют юные спортсменки, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Олимпийском спорткомплексе Кюрдамира и Олимпийском спорткомплексе Ширвана. В целом в сборах принимают участие 14 гимнасток.

Цель учебно-тренировочных сборов - усиление физической подготовки граций, подготовка к объединенным соревнованиям по гимнастическим дисциплинам, в рамках которых состоится 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в городе Шеки 8-11 декабря, они будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам тренера по художественной гимнастике в Олимпийских спорткомплексах Кюрдамира и Ширвана Хураман Бабаевой, сборы, проводимые в Национальной арене гимнастики, дают положительные результаты.

"Дети с большим энтузиазмом готовятся к соревнованиям. Думаю, навыки, которые они приобретают на сборах в Баку, помогут добиться успехов на первенстве Азербайджана. К первенству, которое состоится в декабре, они готовятся с большим рвением, и верят, что достигнут хороших результатов. Наши спортсменки впервые участвуют в сборах в Арене гимнастики и знакомство с членами национальной сборной очень воодушевило их", - сказала она.

Хураман Бабаева добавила, что в Олимпийском спорткомплексе Ширвана секция по художественной гимнастике действует с 2015 года, а в спорткомплексе Кюрдамира - с 2016 года. В Ширване художественной гимнастикой занимаются около 60, Кюрдамире же - 30 юных спортсменок.

Юная спортсменка Захра Ализаде сказала, что сборы проходят плодотворно.

"Надеюсь, что хорошо выступлю на первенстве страны. В Национальной арене гимнастики созданы замечательные условия для подготовки. Рада, что, находясь здесь, смогла увидеть тренировки членов национальной сборной. Это сильные спортсменки, и я мечтаю в будущем быть, как они", - добавила она.

Учебно-тренировочные сборы спортсменок из Ширвана и Кюрдамира продлятся до 19 ноября.

Отметим, что за последний месяц в Национальной арене гимнастики были проведены учебно-тренировочные сборы спортсменок из Мингячевира, Гянджи и Масаллы.