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В Азербайджане выявлены еще 44 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 человек

Общество Материалы 16 ноября 2022 16:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 44 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 44 случая заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, двое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 618 человек вылечились, 9 967 – скончались, число активных больных составляет 220.

За последние сутки в стране проведены 2 101 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 349 698.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 44 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 человек
В Азербайджане выявлены еще 44 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 человек
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