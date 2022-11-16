БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 530 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 133, вторую - 164, три и более - 192, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 41 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 916 776. Первую дозу вакцины получили 5 391 400, вторую - 4 872 713, три и более - 3 389 178, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 485 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)