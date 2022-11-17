Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за октябрь

Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за октябрь месяц текущего года. Он составил 115.2%. Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе, на протяжении последних 24-х месяцев. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в октябре нынешнего года оказалась на 19.9% выше по сравнению с этим же периодом (октябрём) прошлого года.

Так, стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с октябрём 2021 года выросла на 19.9%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 22.1%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 7.4%.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Что такое «Розничный Индекс Veyseloglu»?

Индекс показывает изменение общего уровня цен на наиболее покупаемые товары в пунктах розничной торговли, относящихся к группе компаний Veyseloglu, за последние 24 месяца. Следует подчеркнуть, это - не показатель уровня инфляции.

Для вычисления «Розничного Индекса Veyseloglu» используется следующая формула:

Розничный Индекс Veyseloglu = (Цена потребительской корзины текущего периода) / (Цена потребительской корзины базового периода) × 100%

Например, представим, что средний потребитель (клиент) ежемесячно покупает 5 кг яблок и 2 кг груши, а общая потребительская корзина этого клиента состоит только из этих двух продуктов. В текущем месяце цена 1 кг яблок составляет 1 манат, а цена 1 кг груши - 2 маната. В прошлом месяце 1 кг яблок стоил 0,98 маната, а 1 кг груши - 1,95 маната. В таком случае наш розничный индекс вычисляется следующим образом:

Таким образом, Розничный Индекс Veyseloglu равен (вес яблок × текущая цена яблок + вес груши × текущая цена груши) / (вес яблок × цена яблок в прошлом месяце + вес груши × цена груши в прошлом месяце) × 100%

Итого: (5×1+2×2)/(5×0.98+2×1.95)×100%=102%