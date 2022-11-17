Азербайджан – в лидерах глобального рейтинга динамики охвата детей дошкольным образованием (R)

Издание Finance Inquirer со ссылкой на результаты международного исследования RGCA и данные UNICEF, Всемирного банка и ОЭСР опубликовало топ-10 стран мира с наилучшей динамикой охвата детей дошкольным образованием. Азербайджан расположился на десятой позиции, а первую строчку в глобальном рейтинге занял Узбекистан.

Отчет включает в себя обзор долгосрочных трендов в сфере дошкольного образования, затрагивая временной промежуток с 2018 по 2020 годы. Согласно данным, приведенным в статье, ситуация с дошкольным образованием в большинстве регионов либо стагнирует, либо перешла в зону отрицательного роста при том, что ряд стран характеризуется впечатляющим ростом. Самым ярким примером является Узбекистан, где динамика роста охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием составила 59% в рассматриваемый период.

Комментируя итоги исследования, CEO RGCA Вячеслав Карпов отметил: «На фоне тревожных глобальных трендов 2020 года, когда ведущие страны продемонстрировали двузначное падение охвата дошкольным образованием, ряд стран, напротив, характеризовался впечатляющим ростом. Лидер мирового рейтинга Узбекистан, к примеру, увеличил данный показатель на 59% за счет роста государственных расходов, либерализации сектора и внедрения инновационных мобильных детских садов для труднодоступных населенных пунктов. Очевидно, что данные так или иначе коррелируют с успешным прохождением острого этапа пандемии весной-летом 2020 года: ряд стран использовал локдауны для модернизации и переоснащения дошкольных образовательных учреждений, в то время как другие перенаправили бюджетные потоки в другие направления. При этом линия разграничения вовсе не проходит по критерию членства в ОЭСР: та же Финляндия вновь подтвердила устойчивость своей знаменитой образовательной системы, прибавив 7%».

Большинство стран, включенных в исследование RGCA, вкладывают значительные средства в программы дошкольного образования, при этом расходы на программы субсидируются за счет государственного финансирования – в среднем около 69% общих расходов на дошкольные учреждения.

В десятку лучших стран помимо Азербайджана (+1%) вошли Узбекистан (+59%), Таджикистан (+33%), Беларусь (+7%), Финляндия (+7%), Казахстан (+4%), Литва (+4%), Турция (+4%), Швейцария (+2%) и Польша (+2%). В более чем половине стран рейтинга наблюдается снижение охвата детей дошкольным образованием в 2018-2020 гг.