Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, утром и ночью туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 15-19 градусов тепла, в горах ночью около 0-5 градусов мороза, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)