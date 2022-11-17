БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 753 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 160, вторую - 206, три и более - 350, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 37 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 917529. Первую дозу вакцины получили 5 391 560, вторую - 4 872 919, три и более - 3 389 528, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 522 человек.