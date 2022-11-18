Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, утром и ночью туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)