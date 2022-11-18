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В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 человека

Общество Материалы 18 ноября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 40 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 669 человек вылечились, 9 969 – скончались, число активных больных составляет 251.

За последние сутки в стране проведены 1 571 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 353 252.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 человека
В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 человека
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