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Информация о задержании миллиардера Фархада Ахмедова ложная

Общество Материалы 18 ноября 2022 18:02 (UTC +04:00)
Информация о задержании миллиардера Фархада Ахмедова ложная

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БАКУ /Trend/ - В ряде азербайджанских СМИ появилась информация об обыске в дачном доме в Гёйчайском районе миллиардера Фархада Ахмедова и задержании его самого.

По данным Trend, информация о задержании Ахмедова не соответствует действительности.

Отметим, что Фархад Ахмедов - 1567-й самый богатый человек в мире и 66-й - в России. Правительство США и ЕС ввели санкции в отношении Фархада Ахмедова на фоне ситуации в Украине. Он также является руководителем компании AzNar, производителя натуральных фруктовых соков.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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