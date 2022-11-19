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В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 человека

Общество Материалы 19 ноября 2022 16:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, 3 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 421 человек вылечился, 9 972 – скончались, число активных больных составляет 230.

За последние сутки в стране проведены 2 084 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 355 336.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 человека
В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 человека
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