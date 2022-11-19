БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 594 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 138, вторую - 173, три и более - 241, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 42 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 918 472. Первую дозу вакцины получили 5 391 803, вторую - 4 873 160, три и более - 3 389 909, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 600 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)