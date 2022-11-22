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В Азербайджане представлены новые цифровые возможности в сфере юстиции

Общество Материалы 22 ноября 2022 00:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане представлены новые цифровые возможности в сфере юстиции

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане станет возможной регистрация в электронном порядке фактов рождения и смерти.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава Службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова на общественной презентации цифровых инноваций в сфере юстиции.

"Также через приложение "Мобильное население" предусмотрена электронная выдача справок о составе семьи, семейном статусе. Данная программа является подпрограммой "Мобильного нотариата", - сказала Керимова.

Она отметила, что у программы "Мобильный нотариат" уже более 400 тысяч пользователей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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