Раз в шесть месяцев дети должны проходить профилактический осмотр у врача-стоматолога - Ильгар Гаджаров

БАКУ/Trend/ - Раз в шесть месяцев дети должны проходить профилактический осмотр у врача-стоматолога. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, стоматолог Ильгар Гаджаров.

- Ильгар муаллим, когда можно начинать чистить зубы ребенку?

- Чистить зубы деткам следует с момента появления первого зубика, то есть с 6-7 месяцев. Эта чистка щетки не требует, здесь можно использовать воду и напальчник из силикона или обычную хлопчатобумажную салфетку, смоченную водой. Начиная с возраста 2-2,5 лет рекомендуется чистить зубы под присмотром родителей. С возраста 3-х лет детей следует приучать чистить зубы самостоятельно, под контролем родителей c применением детских зубных паст.

Помимо этого, родителям рекомендуется чистить зубы одновременно с детьми, чтобы они воспринимали чистку зубов также естественно, как и еду.

- Что может вызвать раннее разрушение зубов (кариес) у детей?

- У детей эмаль зубов мягкая, поэтому их разрушение происходит быстрее. Симптомами кариеса являются небольшие пятна белого и коричневого цвета; покраснение и отечность десен; разрушение зубных тканей с образованием кариозной полости.

Бактерии, вызывающие кариес, появляются при частом употреблении продуктов с высоким содержанием углеводов (коровье молоко, конфеты, пирожные, фруктовые соки, белый хлеб и др). Бактерии, которые обычно «живут во рту», расщепляют углеводы. Когда бактерии полости рта, производимые ими кислоты, частицы пищи и слюна объединяются во рту, образуется зубной налет, способствующий развитию кариеса, что может в будущем привести к полному разрушению зуба.

Кроме того, раннему кариесу способствуют такие расстройства пищевого поведения, как булимия (патологически усиленный, чрезмерный аппетит, неутолимое чувство голода) и анорексия (полное отсутствие аппетита).

Важную роль для устранения кариесогенной ситуации имеет соблюдение хорошей гигиены полости рта.

- Хотелось бы узнать о самых распространенных болезнях зубов у детей...

- Самое распространенное стоматологическое заболевание у детей – это зубочелюстные аномалии (нарушения прикуса, ортодонтические патологии). Причин нарушения прикуса у ребенка может быть много: маленький размер челюсти, унаследованный от родителей; преждевременное удаление молочных зубов; вредные привычки; неправильное питание и др.

Кроме того, среди детей широко распространен кариес. Кариес - очень опасное заболевание. Он не только вызывает преждевременную потерю зубов. Такие заболевания, как воспаление полости рта, пищевода, внутренних органов, остеомиелит (воспаление челюстной кости) вызываются кариесом. Для этого кариозные зубы нуждаются в своевременном лечении. Если вовремя не начать лечение и запустить заболевание, то кариозный процесс прогрессирует, что в будущем может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

- К каким осложнениям в будущем может привести преждевременная потеря молочных зубов?

- Лечить временные (молочные) зубы от кариеса необходимо по многим причинам. Запущенный кариес может стать причиной разрушения и полной потери зуба.

Другими причинами преждевременного выпадения молочных зубов являются длительное сосание пустышки или пальца.

Молочные зубы не просто «временно исполняют обязанности» постоянных, а проблемы с молочными зубами влияют на развитие и рост детей. Раннее удаление первых зубов переднего ряда имеет непосредственное влияние на развитие речи. Ведь именно передние зубы принимают участие в формировании максимального количества звуков. При их отсутствии малыш говорит так, как будет ему удобно в той или иной ситуации, что вызывает серьезные психологические проблемы у детей.

Следует знать, что грудное молоко реминерализирует зубную эмаль, укрепляет детские зубы и помогает предотвратить кариес.

- Какие вредные привычки у детей раннего возраста могут помешать появлению зачатков здоровых постоянных зубов?

- Дети часто повреждают зубы и мягкие ткани во рту. К вредным привычкам у детей раннего возраста можно отнести следующие действия: привычка пожевывания, прикусывания, сосания и прокладывания языка между верхними и нижними зубами; сжимание зубов; привычка грызть ногти.

Формирование вредной привычки приводит к очень неприятным последствиям. К ним относятся повышенная стираемость зубов; возникновение трещин в корнях зубов и расплавление костных структур; протрузия зубов.

- Как сохранить зубы ребенка здоровыми?

- Как известно, родители в жизни ребенка играют большую и ответственную роль, в том числе и в сохранении здоровья зубов и ротовой полости детей. Родителям необходимо приучить ребенка чистить зубы два раза в день (сразу после пробуждения и перед сном) и уменьшить потребление сладостей. После стакана молока на ночь детям следует прополоскать рот.

Кроме того, раз в шесть месяцев дети должны проходить профилактический осмотр у врача-стоматолога.