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В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

Общество Материалы 21 ноября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, один - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 753 человека вылечились, 9 973 – скончались, число активных больных составляет 249.

За последние сутки в стране проведены 1 975 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 358 931.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
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