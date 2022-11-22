Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый северо-западный ветер.

Об этом сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-14, днем - 15-17, в Баку ночью - 12-14, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью 3-8, днем – 9-14 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)